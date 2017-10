חדש בטרגט: קניות רהיטים במציאות מוגברת

טרגט משיקה שירות חדש שיאפשר ללקוחות לבחון כיצד יראו הרהיטים בביתם באמצעות טכנולוגיית מציאות מוגברת.

התכונה החדשה שנוספה לאתר האינטרנט המותאם של טרגט מכונה "See It In Your Space" והיא מעניקה לצרכן את היכולת לראות מוצרים כאילו היו בסלון ביתו.

אפליקציית טרגט החדשה

כדי להשתמש בשירות, על הלקוח לצלם את החלל בו היה מעוניין לבחון את הכיסא, הספה, השולחן, המנורה ואף הוואזה או הכרית והחפצים יוצגו בתמונה. ניתן לשנות את זווית וכיוון הרהיטים במחוות על המסך, מה שנועד להקל על השימוש ולמשוך את המשתמש להשלים את העסקה דרך האפליקציה.

בינתיים השימוש בתכונה החדשה מתאפשר בהיצע מוגבל מאוד של כ-200 מוצרים של המותג "Project 62" וכולם קשורים בריהוט הבית. עם זאת, טרגט מתכננת להרחיב את השירות לאלפי מוצרים שונים עד 2018.

קמעונאית הענק אינה הראשונה להציג אפליקציה שכזו: קדמה לה איקאה השבדית, שמפעילה שירות שכזה שנבנה על בסיס כלי הפיתוח ARKit של אפל.