הייתה הנוסעת היחידה במטוס ושילמה רק 60 דולר עבור הטיסה הפרטית

כשקארון גריב הגיעה לשדה התעופה של גלזגו ביום ראשון השבוע, היא ציפתה שטיסת Jet2 שלה לכרתים תהיה שקטה יחסית. זהו זנב הלטאה של עונת התיירות, והיא שיערה שלא הרבה אנשים ייסעו אל האי היווני.

"שאלתי את הבחורה בצ'ק-אין כמה נוסעים עומדים לטוס והיא הציעה שאנסה לנחש," אמרה גריב לדיילי רקורד. "אז התחלתי בניחוש של עשרה, וירדתי עד שהסתבר לי שרק שלושה אנשים רשומים לטיסה".

כשהגיעה לשער, צוות הטיסה הודיע לה ששני הנוסעים האחרים לא הופיעו – ושהיא עומדת להנות מטיסה פרטית של ארבע שעות. גריב עלתה על המטוס בעל 189 המושבים וכבר לפני שנסגרו הדלתות היא הספיקה להתוודע אישית לצוות הטיסה, ויקטוריה, אשלי, טויה ודיאן. היא פגשה את הטייסת, לאורה, ושוחחה עם הקצין הראשון לי.

"כשעברנו מעל מקומות מעניינים, לאורה דיברה ברמקול ואמרה, 'היי קארון והבנות. אנחנו טסות עכשיו מעל קרואטיה, הביטו משמאל'," סיפרה גריב לדיילי רקורד. גריב המשיכה להנות מהדרכה אישית במשך כל הטיסה, וזכתה לשבת בשורה הראשונה של המטוס. כשהטיסה נחתה בכרתים, גריב לא נאלצה לחכות למטען שלה בקרוסלה, אלא קיבלה אותו מיד באופן ישיר.

@jet2tweets Amazing flight Glasgow to Heraklion yesterday I was the only passenger. Captain Laura and crew amazing, felt like a VIP all day! pic.twitter.com/q4CEkTf7Az