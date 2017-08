איך קוראים לשיר מהסרט ההוא? Shazam מגיעה לטלוויזיה

תוכניות טלוויזיה רבות כוללות נעימות וקטעים מוזיקליים שלא תמיד קל לזהות; שיתוף פעולה חדש בין סמסונג ואפליקציית זיהוי המוזיקה שזאם (Shazam) עתיד להקל על המשתמשים.

לראשונה תוטמע באופן אינטרגלי שזאם בטלוויזיות החכמות הבאות של סמסונג, שיגיעו לשוק בהמשך השנה. המטרה היא לאפשר לצופים לזהות מנגינות במהירות - סוגיה רגישה כשמדובר בטלוויזיה, שכן בתוכניות רבות ישנם קטעים קצרים מאוד משירים.

שזאם בטלוויזיה של סמסונג צילום: מבלוג Shazam

באמצעות לחיצה בודדת או פקודה קולית לשלט "What is this song" תופעל התוכנה של שזאם ותזהה את השיר שמתנגן. בנוסף, היישום יאחסן את החיפושים האחרונים ובניית רשימות השמעה שאותן ינגן ללא צורך ביישום צד שלישי.

עם זאת, עבור שזאם מדובר בחשיבות גדולה יותר מהגדלת מספר המשתמשים: בעזרת סמסונג, תוכל להגיע לשווקי פרסום משמעותיים יותר מאשר באפליקציית המובייל שלה. באמצעות הטמעה זו, תזכה החברה למפרסמים גם משוק הטלוויזיה בדמות קמפיינים לסדרות וערוצים וייתכן שאף חברות הכבלים עצמן יראו בכך במה נוחה לפנייה ללקוחות המתחרים.

"אנחנו מתרגשים להטמיע את הפונקציות שיש לשזאם להציע במדיום חדש, ממנו נהנים כל כך הרבה אנשים בעולם", צוטט מנהל חטיבת המוצר של שזאם, פאביו סנטיני בפוסט בבלוג החברה. "הטלוויזיות החכמות הרגישו כמו התרחבות טבעית עבור חווית השזאם".

בשנים האחרונות השכילו יצרני החומרה להבין את החשיבות המכרעת של מיקום כפתורים ייעודים בשלט. למשל, השלט של פרטנר TV כולל כפתורים יעודיים לנטפליקס וליוטיוב. סמסונג, שחקנית חומרה גדולה החולשת על קטגוריות מוצר רבות, עשתה נכון כששילבה כפתור ייעודי לשזאם; ואולם, עדיין לא ברור אם בשלטי הטלוויזיה שלה יופיע כפתור להפעלת ביקסבי, הסייעת החכמה שלה שעד כה מציגה ביצועי זיהוי שפה ירודים ביחס למתחרות כסירי, קורטנה ואלקסה.