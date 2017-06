החקירה בבזק: אלוביץ' ואיילון חשודים בקבלת דבר במרמה ושיבוש הליכי חקירה

החשדות למרמה בחברת בזק: שופטת בית משפט השלום בת"א, רונית פוזננסקי-כץ, אישרה היום (ד') שורה של תנאים מגבילים שיוטלו על שלושת החשודים המרכזיים בפרשה שנחקרו באזהרה היום ואתמול ברשות ני"ע. מדובר בשאול אלוביץ', בעל השליטה ויו"ר חברת בזק; רון איילון, מנכ"ל חברת yes; ומיקי ניימן, סמנכ"ל הכספים של yes. העבירות שמיוחסות למעורבים: קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות מנהלים בתאגיד, עבירות דיווח לפי חוק ני"ע ובכלל זה פרטים מטעים בדו"חות הכספיים והדיווחים של בזק בין השנים 2015-2017. לאלוביץ' ואיילון מיוחסות גם עבירות של שיבוש מהלכי משפט, משום שעל פי החשד פעלו לשבש את חקירת רשות ני"ע. העונש הקבוע בחוק לעבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות הוא עד 5 שנות מאסר בפועל.

התנאים של אלוביץ' כוללים הרחקה ממשרדי החברות יורוקום ובזק עד יום שישי ללא מעצר בית; תאסר עליו גישה למחשבי החברה עד לקבלת היתר מהרשות לני"ע; דרכונו יופקד בידי הרשות ל-180 יום; הוצא לו צו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום. יפקיד ערבות של 5 מיליון שקלים.

איילון נשלח למעצר בית עד יום שישי ויפקיד ערבות של 1.5 מיליון שקלים.

ניימן נשלח למעצר בית עד יום שישי ויפקיד ערבות של 700 אלף שקלים.

חקירת הרשות מתמקדת בעסקת בעלי העניין שביצע אלוביץ' במרץ 2015, ובמסגרתה בזק רכשה את מניות חברת הלוויין (50.2%) שהחזיקה חברת יורוקם הפרטית שבבעלותו. על פי הבקשה לשחרור בתנאים מדובר בחשד להתנהלותם של נושאי משרה בכירים בחברה.

"עניינו של תיק זה בחשד להתנהלות של נושאי משרה בכירים בחברת yes ובחברת בזק בצוותא עם חשודים נוספים, בקשר לעסקה שנחתמה בחודש מרץ 2015 בה השלימה בזק, אשר החזיקה באותו מועד בסך של 58.4% ממניות yes, רכישה של יתרת מניות yes מידי יורוקום – חברה פרטית בבעלות אלוביץ'", נכתב בבקשה.

"יצויין כי שאול אלוביץ', מתוקף היותו בעל השליטה ונושא משרה ב-yes ובזק, מצוי משני עברי המתרס בעסקה האמורה ועל פי החשד פעל בניגוד עניינים. על פי החשד, בין השנים 2015-2016, ביצעו נושאי משרה בקבוצת בזק בהם נושאי משרה בכירים ב-yes ובבזק פעולות מלאכותיות שונות בקשר לעסקה האמורה אשר השפיעו על דיווחיה של בזק. לפי החשד הפעולות האמורות בוצעו תוך הפרת חובת דיווח של בזק בדו"חותיה הכספיים, הפרת חובות אמונים של נושאי משרה בחברות האמורות, ותוך ביצוע עבירות חמורות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות מנהלים בתאגיד ומרמה והפרת אמונים".

מימין: אלוביץ' ואיילון צילום: אלי דסה, יח"צ

"כפי שבית המשפט שם לב הדיון ללא חשודים, החקירות עדיין מתנהלות. החשודים מודעים לעניין ההסכמות", אמר בדיון היועץ המשפטי של מחלקת החקירות של הרשות, ערן שחם-שביט. "החקירה בראשיתה. החשדות כבדים. רשימת המעורבים ארוכה. נרד לחקר האמת במהירות ויעילות.

סנגורו של אלוביץ', ז'ק חן, אמר בדיון: "אלוביץ' דוחה את החשדות. הוא בטוח שלאחר החקירה יתברר שאין דבר".

הסנגורית של איילון נוית נגב אמרה בדיון: "הוא דוחה את כל החשדות נגדו". סנגוריו של ניימן, עו"ד ארז הראל ועו"ד קובי מרקוס ממשרד גורניצקי ושות' אמר: "ניימן כופר בכל החשדות".