מאחורי הקלעים: איך הוליווד הופכת אנשים לקופים?

הסרט War for the Planet of the Apes (או בעברית - כוכב הקופים: המלחמה) עולה לאקרנים בישראל ב-13.7. הוא שונה מהותית מהרבה סרטי אקשן שכבר ראינו מסיבה פשוטה: רוב השחקנים בו הם קופים. לא קשה לבנות דמויות וירטואליות שייראו טבעיות - אך ממש קשה לבנות כאלה שיזוזו בצורה טבעית.

לכידת תנועה: כך הופכים שחקן לקוף צילום: יוטיוב

חברת האפקטים המיוחדים Wetta מצאה פיתרון: לקחת את השחקנים ולהלביש עליהם המוני חיישנים. זה לא הסרט הראשון בו השתמשה בטכניקה הזו: היא עשתה זאת גם באווטאר - סרט עם עלילה נוראית ואפקטים מרהיבים. כשמציצים אל מאחורי הקלעים של "כוכב הקופים" החדש, אפשר לראות כמה טכנולוגית הפכה להיות תעשיית הקולנוע.

טכנולוגיות לכידת תנועה מתקדמות משמשות לא רק בתעשיית הקולנוע, אלא גם בספורט מקצועי; ישנן לא מעט חברות שמרכיבות חיישנים על אתלטים כדי ללמוד את התנועה שלהם ולסייע להם להגיע לאופטימום האפשרי. ואולם, רובנו רואים את הפירות של הטכנולוגיה הזו בעיקר על המסך הגדול (ואחר כך, בנטפליקס).