החוקרים הטיחו בחשודים: פעלתם להוציא במרמה כספים מקופת בזק

עובדים נוספים ב-yes ייחקרו הבוקר (ד') ברשות ניירות ערך לגבי המניפולציות שנעשו לכאורה בדו"חות החברה. החוקרים הטיחו אתמול בחשודים שהם פעלו כדי להוציא במרמה כספים מקופת בזק. בין היתר טענו החוקרים שב-yes פעלו לדחות תשלומים לספקים שונים של החברה, וזאת על מנת להגדיל את תזרים המזומנים החופשי של yes.

על פי נספח ג' לעסקה, חלק מהתמורה שבזק אמורה להעביר לירוקום של אלוביץ' בתמורה למניות yes, מותנת בעמידה של חברת הלוויין ביעדי תזרים מזומנים חופשי בשלוש שנים - 2015-2017. מדובר בסך הכול בתמורה נוספת של כ-170 מיליון שקל שמבססת על יעדי התזרים, כאשר על פי החשד עשרות מילוני שקלים מתוכה ששולמו כבר בפועל ליורוקום, מקורם במניפולציות שנעשו בדו"חות yes.

מימין: שאול אלוביץ' ורון אילון צילום: אלי דסה, יח"צ

חקירתם של בעל השליטה ויו"ר חברת בזק, שאול אלוביץ', ונושאי משרה נוספים בקבוצת החברות שבשליטתו, שעוכבו אתמול בבוקר לחקירה על ידי רשות ני"ע בחשד לביצוע עבירות מרמה ודיווח, נמשכה עד השעות הקטנות של הלילה. בין הנחקרים: רון אילון, מנכ"ל חברת yes; מיקי ניימן, סמנכ"ל הכספים של yes; ואור אלוביץ', בנו של בעל השליטה ודירקטור בבזק.

במהלך הלילה החשודים שוחררו לבתיהם והם ישובו הבוקר להמשך חקירה במשרדי הרשות בת"א. התנאים המגבילים שהוטלו עליהם להמשך החקירה יוגשו במהלך היום לאישור בית משפט השלום בת"א.

שאול אלוביץ'

חקירת הרשות מתמקדת בעסקה שבה בזק רכשה את חברת הלוויין yes במרץ 2015. ככל הידוע ישנם שני כיוונים מרכזיים שנחקרים. הראשון, הליך אישור העסקה שבמסגרתה אישר דירקטוריון בזק לרכוש את מלוא מניות yes (50.2%) שהוחזקו על יד חברת יורוקום של אלוביץ', בתמורה ללמעלה ממיליארד שקלים. על פי החשד העסקה אושרה תוך מצגי שווא.

החשד השני, וככל הנראה המרכזי יותר, הוא שבוצעו מניפולציות בדו"חות חברת yes, וזאת על מנת להגדיל את התשלומים שתעביר בזק ליורוקום בתמורה למניות yes. חלק מהתשלומים בעסקה היו מותנים ביעדי תזרים המזומנים של yes, ועל פי החשד נושאי משרה בחברה פעלו על מנת שהחברה תעמוד ביעדים אלה כדי שיורוקום תקבל את התמורה המלאה.

לא היה ניתן להשיג הבוקר את תגובת סנגוריהם של החשודים: ז'ק חן המייצג את שאול אלוביץ'; נוית נגב המייצגת את רון איילון; עו"ד ארז הראל וקובי מרקוס ממשרד גורניצקי ושות' המייצג את מיקי ניימן; ועו"ד שוני אלבק המייצג את אור אלוביץ'.