קליפורניה: לפחות 188 אלף תושבים פונו - עקב חור בסכר הגבוה בעולם

לפחות 188 אלף תושבים בצפון קליפורניה, באזור העיר אורוויל, פונו, בשל חשש לקריסת הסכר הגבוה ביותר בארה"ב (230 מטרים) בעקבות חור שנפער בו שהולך וגדל.

"יצאה הוראה לפינוי מיידי מהרמות הנמוכות של אורוויל ומהאזורים שבמורד הזרם", נמסר בהודעת משרד השריף במחוז ביוט. "זה לא תרגיל".

