ציוצים להשמדה המונית: האמריקאים רוצים שטראמפ יפסיק לצייץ

לא על זה חשבו כשדיברו על "דיפלומטיית טוויטר"

מחר יושבע דונלד טראמפ לנשיאות, והוא כבר הודיע שהוא מתכוון להמשיך ולהשתמש בחשבון הטוויטר שלו, אבל רוב האמריקאים היו מעדיפים שלא יעשה זאת.

69% מהנשאלים בסקר שנערך לאחרונה אמרו שהם מקווים שטראמפ ייגמל מטוויטר, כי הם חוששים שיהיו לשימוש הבלתי מרוסן שלו השלכות גיאופוליטיות לא חיוביות. הציוצים הם כלי הנשק הנבחר של טראמפ, והם לא מציגים אותו במיטבו. טראמפ נוהג לצייץ בשעות בוקר מוקדמות והטקסטים שלו לא עוברים שום עריכה.

"thought it would be hypocritical to attend Bush's swearing-in....he doesn't believe Bush is the true elected president." Sound familiar! WP