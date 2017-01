פול מקרטני תובע מסוני את הזכויות לשירים של הביטלס‎

פול מקרטני רוצה את שירי הביטלס שלו בחזרה. אגדת הפופ הגיש תביעה נגד חברת "סוני/איי. טי. וי. מיוזיק פאבלשינג" (Sony/ATV Music Publishing) אתמול (ד') בניסיון לקבל לידיו בחזרה את הזכויות על רשימה ארוכה של שירי ביטלס שנכתבו בידיו או בצוותא עם ג'ון לנון.

שירים כגון "Yesterday", "I Want to Hold Your Hand" ועוד רבים מלהיטי הלהקה כלולים בתביעה. כך על פי מסמכים שהוגשו לבית המשפט. לטענת מקרטני, חוק זכויות היוצרים מ-1976 אמור לאפשר לו להתחיל לדרוש את השבת הזכויות לידיו מידי סוני בשנה הבאה. סוני סירבה להגיב.

התביעה היא המהלך החדש במאבקו הממושך של מקרטני לקבלת הזכויות לידיו - מאבק שהחל לפני כמה עשורים.

פול מקרטני צילום: אי פי איי

סוני והכוכב מייקל ג'קסון הקימו ב-1995 את סוני / איי. טי. וי. – עשור לאחר שמלך הפופ שילם 41.5 מיליון דולר לרכישת הקטלוג של איי. טי. וי., שכלל רבים משירי הביטלס. ג'קסון הצליח בכך לגבור על הצעת המחיר של מקרטני.

סוני נטלה את השליטה המלאה בסוני / איי. טי. וי בשנה שעברה לאחר שעזבונו של מייקל ג'קסון הסכים למכור נתח של 50% שבבעלותו תמורת 750 מיליון דולר.

מקרטני החל לשלוח לסוני/איי. טי. וי "הודעות על סיום ההתקשרות ביניהם, במטרה להשיב לידיו את האינטרסים שלו בזכויות היוצרים ביצירותיו המוזיקליות", וזאת באוקטובר 2008 - כך נכתב על ידי עורכי דינו של מקרטני בתביעה.

ההודעות אמורות להיכנס לתוקפן ב-5 באוקטובר, 2018, החל מהזכויות על השיר "Love Me Do". כך על פי המסמכים המשפטיים.

מקרטני מבקש מבית המשפט להכריז כי זכותו לסיים את ההתקשרות אינה מהווה הפרה של הסכמי ההוצאה לאור.

עורכי דינו של מקרטני מודאגים לגבי החלטה של בית משפט בריטי בשנה שעברה לגבי להקת "דוראן דוראן". בית המשפט פסק בתביעה זו לטובת חברת בת של סוני/איי. טי. וי. שתבעה את חברי הלהקה בגין הפרת חוזה, כאשר ניסו להשיב לידיהם את הזכויות על שירי הלהקה.