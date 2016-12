ג'ורג' מייקל: נתן את הלב

מותו של ג'ורג' מייקל היכה רבים בתדהמה — אף שהוא כבר פלרטט עם המוות זמן מה. לפני שלוש שנים הוא אושפז אחרי שנזרק ממכונית שנסעה בכביש המהיר, ולפני חמש שנים הוא כמעט מת ממקרה קשה של דלקת ריאות, ונאלץ להתמודד עם שמועות מוקדמות על מותו. בעקבות חוויית סף המוות שלו כתב מייקל את שיר הדאנס "White Light", ובפזמונו הוא הצהיר: "אני חי, אני חי, ויש עוד כל כך הרבה דברים שאני רוצה לעשות". אבל הוא לא עשה עוד הרבה.

"White Light" היה אמור להוביל אלבום קאמבק, אך האלבום הזה מעולם לא הגיע. במקומו הוציא מייקל אלבום בהופעה חיה, מפוצץ בקאברים, בשם "סימפוניקה". זה אומר שאלבום האולפן האמיתי האחרון שלו, "Patience", יצא לפני כמעט 13 שנה. בניגוד לדיוויד בואי ולאונרד כהן, שהשאירו אותנו עם אלבומי פרידה קשים ועצובים, מג'ורג' מייקל לא קיבלנו כבר המון זמן שום דבר משמעותי יותר מכתבות בצהובונים.

מיווני שמנמן לכוכב

ג'ורג' מייקל נולד בלונדון בשם גיאורגיוס קיריאקוס פאנאיוטו. כנגד כל הסיכויים הפך הנער היווני השמנמן, בנו של מוכר השווארמה הקפריסאי־יווני, לאחד מאלילי הבנות הגדולים של האייטיז. אך מייקל בעל הפן היה לא רק חתיך, אלא גם מוכשר כמו שד. הוא כתב את מיטב הלהיטים של ווהאם!, כמו "Wake Me Up Before You Go-Go" ו"Club Tropicana" (ביחד עם חברו לצמד, אנדרו רידג'לי), והתגלה כזמר נשמה ענק.

מייקל. מוכשר כמו שד צילום: רויטרס

ב־1986 ווהאם! התפרקו, ומייקל המשיך לקריירת סולו שהתחילה בסלואו האייטיזי "Careless Whisper". מהר מאוד התרחק מייקל מהתדמית הבלונדינית של ווהאם!, והגיח בלוק חדש — זיפים, ג'ינס צמודים, מגפי בוקרים ומשקפי טייסים. בהדרגה הפך לברונטי יותר, בוגר יותר, מזוקן, מודרני וגיי יותר. את היציאה מהארון הוא, כזכור, לא ממשך תכנן. אמנם אלבומו "Older" מ־1996 כלל רמזים, אך את הדחיפה הסופית קיבל ב־1998, כששוטר תפס אותו על חם בשירותים ציבוריים בבוורלי הילס. מייקל קפץ על ההזדמנות והודה במה שכולם כבר ידעו. הוא אפילו התגלה כבעל הומור בריא כששחרר את הסינגל "Outside", המסתלבט על האירוע.

סמים ודיכאון

היציאה של מייקל מהארון היתה חגיגה גדולה, אבל זה לא שחרר אותו מהשדים. הוא סבל מדיכאון במשך שנים, הסתגר באחוזתו ועשה לא מעט סמים. ב־2010 הוא ישב חודש בכלא אחרי שנהג בהשפעת סמים ונתקע עם האוטו בעץ, ובשנה שעברה אשפז את עצמו במוסד גמילה.

לאחרונה שוב יצא מייקל בהצהרות אופטימיות. רק החודש פורסם שהוא עובד על אלבום וסרט תיעודי חדשים. אבל 2016 הסתיימה באקורד צורם במיוחד. כוכב הפופ שכתב ושר את שיר הכריסמס האלמותי "Last Christmas" נפרד מהעולם בחג המולד, ככל הנראה כתוצאה מאי־ספיקת לב.