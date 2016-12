הזקן של הצעירים: אלבום המחווה לטוני בנט הוא דרמטי ובומבסטי

באוגוסט האחרון מלאו לזמר האמריקאי טוני בנט 90. לרגל המאורע התקבצו בניו יורק כמה מחבריו הטובים, וחברו אליו לספיישל טלוויזיוני ברשת NBC, שכולו הצדעה לקריירה המוזיקלית המפוארת שלו. הספיישל זכה לכותרת "Tony Bennett Celebrates 90: The Best Is Yet to Come". צריך להסביר ש"The Best Is Yet to Come" - אחד השירים שבנט מבצע בהופעה ובאלבום שנוצר בעקבותיה - בוצע במקור על ידיו ב־1962, אך התפרסם בביצוע של פרנק סינטרה כעבור שנתיים. היות שזה השיר האחרון שסינטרה שר בהופעה, ב־1995, המילים "The Best is Yet to Come" חקוקות על קברו. זאת כמובן לא היתה הכוונה - אנחנו מדברים כאן על חגיגת הדחקה פנומנלית כפי שרק בשואו־ביז האמריקאי מסוגלים לה - אבל אם חושבים על זה, אין מנוס מלהודות שמדובר בכותרת מקברית, אפילו צינית, לאירוע המציין יומולדת 90.

שמו של האלבום בהופעה חיה שהאירוע הוליד הוא "Tony Bennett Celebrates 90" (אן.אם.סי יונייטד), והוא מלא בעיקר בביצועיהם של אורחיו של בנט - מאלטון ג'ון עד קווין ספייסי - המלווים בתזמורת ביג בנד מפוארת, כשנער היומולדת עצמו שר רק חמישה שירים. מאז נהיה בנט קשיש, הוא חזר להיות סחורה לוהטת. כשזמרים צעירים רוצים להחצין את כישוריהם הווקאליים בדואט עם אולד־טיימר נחשב, באמת לא נשארו להם יותר מדי אופציות. ההקלטה האחרונה של איימי וויינהאוס לפני מותה היתה דואט עם בנט, ולפני שנתיים הוא הוציא אלבום דואטים עם ליידי גאגא, שבו הם ביצעו יחדיו סטנדרטים ג'זיים של גרשווין, קול פורטר, אירווינג ברלין ודומיהם.

בנט. ליידי גאגא מבצעת צילום: יחצ

אך טבעי שגאגא תשתתף גם באלבום הזה. הביצוע המתאמץ שלה ל"La Vie en Rose" של אדית פיאף קצת קשה לעיכול בפאתוס המוגזם שלו וגורם לאי־נוחות באזור הסרעפת, אבל דווקא הביצוע (המתאמץ אף הוא) שלה ל"The Lady is a Tramp" עובד. השיר, שנכתב ב־1937 עבור המחזמר "Babes in Arms" , היה הדואט הראשון שבנט וגאגא אי פעם ביצעו לאלבומו של בנט מ־2011, "דואטים 2", ומאז הוא מתלבש על גאגא פיקס.

היילייטס מהאלבום כוללים ביצוע רגוע של זמרת הג'ז דיאנה קרול ל"I've Got the World on a String", ודואט של בנט עם בילי ג'ואל לקלאסיקה של ג'ואל, "New York State of Mind". ג'ואל כתב את השיר באמצע שנות השבעים, כשחזר לניו יורק אחרי שלוש שנים בלוס אנג'לס. אף ששניהם כבר לא נשמעים כמו פעם, לשמוע את ג'ואל מבצע את השיר עם בנט, הניו־יורקי הנצחי, זה כמובן נחמד. בין תפילת "אווה מריה" אופראית של הטנור האיטלקי אנדראה בוצ'לי לביצוע של סטיבי וונדר ל"Happy Birthday", המוקדש לטוני ביום הולדתו, אפשר לומר שהיה דרמטי, בומבסטי ולגמרי אובר דה טופ. אבל מחגיגות ה־90 לבנט לא הייתם מצפים לפחות מזה.